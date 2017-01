Schimmelexpert bestrijdt vocht en schimmel in Haagse corporatiewoningen

DEN HAAG - Den Haag stelt een schimmelexpert aan in de strijd tegen vocht- en schimmelproblemen in corporatiewoningen. De onafhankelijke expert wordt ingezet als de overlast groot is en de aanpak ingewikkeld. De maatregel is onderdeel van een groter aanvalsplan dat de gemeente met de drie Haagse woningcorporaties heeft gemaakt.

Bij sommige corporatiewoningen vormen vocht en schimmel een hardnekkig probleem . Ze kunnen zorgen voor gezondheidsklachten. Bij Omroep West kwamen vorig jaar bijna honderd klachten binnen op het meldpunt vocht en schimmel . Ook de corporaties krijgen jaarlijks tientallen klachten.'Het probleem is ingewikkeld,' zegt wethouder Joris Wijsmuller (HSP). 'Oorzaken kunnen variëren van bouwkundige gebreken tot onvoldoende ventileren. Zowel het gebouw als het gebruik dus. Soms is het lastig vast te stellen waar het probleem vandaag komt. Dan is het heel fijn als er een onafhankelijke schimmelexpert is die daar een knoop over door kan hakken.'Karin Bakker van de huurdersraad van Vestia is blij met de maatregel. 'Eindelijk, eindelijk, eindelijk gebeurt er meer dan wat we al lang doen en dat is praten over vocht en schimmel', zegt zij. Ze heeft hoge verwachtingen van een schimmelexpert.Bakker: 'Een schimmelexpert kan een onafhankelijk advies geven aan de corporaties over het probleem in een bepaalde woning. En als het een bouwtechnisch probleem is, dan moet de corporatie daar wat aan doen. De afgelopen jaren is te vaak de schuld gelegd bij de bewoners die bijvoorbeeld onvoldoende zouden ventileren. Maar dat is in sommige gevallen niet voldoende.'Naast de schimmelexpert neemt de gemeente nog meer maatregelen om vocht en schimmel te lijf te gaan. Zo komt er een verbeterde melding en een snellere afhandeling van problemen. Ook gaat de GGD Haaglanden bewoners intensiever voorlichten over de aanpak van vocht en schimmel. De kosten van de schimmelexpert wordt gedeeld door de corporaties en de gemeente Den Haag.