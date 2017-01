Primeur Eschermuseum: privé-fotoarchief van kunstenaar Escher te zien

DEN HAAG - Kunstenaar Maurits Cornelis Escher staat bekend om zijn ingenieuze prenten vol visuele illusies. Maar die zouden er niet zijn zonder de foto's die hij maakte ter inspiratie van zijn werk. Ze worden vanaf volgende maand voor het eerst tentoongesteld in het Eschermuseum in Den Haag.

De foto's zijn een selectie uit het persoonlijke archief van de kunstenaar. 'In net geordende fotoalbums verzamelde hij voor zichzelf momentopnamen van mooie herinneringen en interessante beelden. Na zijn dood werd zijn archief alleen bekeken door een selecte groep historici', laat het museum weten.De expositie genaamd 'Escher, close up' is de eerste die de foto's voor het publiek tentoonstelt. 'De foto's bieden niet alleen een inkijk in zijn dagelijks leven, maar ook een visie op zijn werkwijze als kunstenaar.' Volgens het museum laten de foto's ook zien hoe Escher op zoek was naar visuele illusies.