ADO Den Haag zoekt doelpunten; tien spitsen op een rij

Interessante spitsen? (foto's: Soccratesimages.com/OrangePictures.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag hoopt voor het sluiten van de winterse transfermarkt de selectie te versterken met een aanvaller die in de tweede helft van het seizoen de doelpunten voor zijn rekening gaat nemen. Die zoektocht moet technisch manager Jeffrey van As doen met een nagenoeg lege portemonnee. Omroep West zoekt mee en komt met deze tien namen.

Obbi Oulare:

Leeftijd: 21 jaar

Club: Watford

Vorige clubs: Club Brugge, Zulte Waregem

Transfer vorm: Huur

Laatste wedstrijd: Zulte Waregem – KV Mechelen (0-0) op 26 december 2016

Doelpunten: 5 doelpunten in 36 wedstrijden

Toelichting: Als je kijkt naar de statistieken van Oulare zijn die niet heel indrukwekkend. Met vijf doelpunten uit 36 wedstrijden haal je niet direct een goalgetter in huis. De Belgische spits staat volgens ADO-trainer Zeljko Petrovic open voor een tijdelijk verhuur. Vanuit België komen diverse geluiden dat Oulare niet honderd procent fit is.



Tom Boere:

Leeftijd: 24 jaar

Club: FC Oss

Vorige clubs: AA Gent, Hoogstraten, FC Eindhoven

Transfer vorm: koop

Laatste wedstrijd: Helmond Sport – FC Oss (3-1) op 20 januari 2017

Doelpunten: 42 doelpunten in 96 wedstrijden

Toelichting: Het is logisch dat een eredivisieclub die een doelpuntenmaker zoekt bij de topscorer van de Jupiler League uitkomt. Het probleem van ADO Den Haag ziet hem waarschijnlijk in de afkoopsom van Boere. De huidige nummer 14 uit de eerste divisie zal haar goudhaantje niet voor een appel en een ei van de hand doen.



Guyon Fernandez:

Leeftijd: 30 jaar

Club: geen

Vorige clubs: ADO Den Haag, Excelsior, Feyenoord, PEC Zwolle, NAC Breda, Perth Glory, Stal Dniprodzerzhynsk

Transfer vorm: transfervrij

Laatste wedstrijd: Stal Dniprodzerzhynsk - Metalist (0-0) op 23 april 2016

Doelpunten: 47 doelpunten in 152 wedstrijden

Toelichting: Voormalig ADO-speler Guyon Fernandez is momenteel op proef bij de nummer 15 uit de eredivisie. Als de spits zijn niveau van PEC Zwolle kan halen is hij een toegevoegde waarde voor ADO, maar hoe fit is hij momenteel? In 2016 speelde hij slechts drie wedstrijden. Een ding is zeker, de bravoure en uitstraling van Fernandez passen prima bij ADO Den Haag.



Marvin Ogunjimi:

Leeftijd: 29 jaar

Club: geen

Vorige clubs: Racing Genk, RKC Waalwijk, Real Mallorca, Standard Luik, Beerschot, AZ, Oud-Heverlee Leuven, Stromsgodset, Suwon FC, Ratchaburi

Transfer vorm: transfervrij

Laatste wedstrijd: Pattaya United - Ratchaburi (1-1) op 10 september 2016

Doelpunten: 52 doelpunten in 194 wedstrijden

Toelichting: Voormalig RKC-spits Marvin Ogunjimi zit al enkele maanden thuis, nadat hij is vertrokken bij het Thaise Ratchaburi. De Belg is daarom transfervrij op te halen en kent de Nederlandse competitie. Bij RKC scoorde hij tien doelpunten in 27 wedstrijden.



Oleksandr Yakovenko:

Leeftijd: 29 jaar

Club: geen

Vorige clubs: Metalist, Lierse, Racing Genk, Anderlecht, Westerlo, Oud-Heverlee Leuven, Fiorentina, Malaga, ADO Den Haag, Dynamo

Transfer vorm: transfervrij

Laatste wedstrijd: Metalist – Dynamo (1-4) op 14 mei 2016

Doelpunten: 30 doelpunten in 193 wedstrijden

Toelichting: Yakovenko is geen onbekende voor ADO Den Haag. In het seizoen 2014/2015 werd de aanvaller in de winterstop gehuurd. In elf wedstrijden kwam hij toen tot twee doelpunten. Inmiddels is zijn contract afgelopen en is hij transfervrij op te halen. Het voordeel van Yakovenko is dat hij multifunctioneel is. Zijn doelpuntengemiddelde is niet heel hoog.



Dominic Solanke:

Leeftijd: 19 jaar

Club: Chelsea

Vorige clubs: Vitesse

Transfer vorm: huur

Laatste wedstrijd: Engeland onder -19 – Italie onder -19 (1-2) op 21 juli 2016

Doelpunten: 7 doelpunten in 25 wedstrijden

Toelichting: Maakte naam en faam tijdens zijn periode bij Vitesse. Na zijn verhuurperiode speelde hij geen enkele wedstrijd in het eerste elftal van Chelsea. Met onder meer Diego Costa als concurrent is dat ook niet zo gek. Solanke lijkt daarom een ideale kandidaat om op huurbasis naar Den Haag te halen. Contact leggen met Chelsea moet geen probleem zijn. Technisch manager Jeffrey van As haalde in 2013/2014 Stipe Perica naar NAC en heeft ongetwijfeld een nummer van de Londense grootmacht.



Georgios Samaras:

Leeftijd: 31 jaar

Club: geen

Vorige clubs: SC Heerenveen, Manchester City, Celtic, West Bromwich Albion, Al-Hilal, Rayo OKC

Transfer vorm: transfervrij

Laatste wedstrijd: New York Cosmos – Rayo OKC (2-1) op 5 november 2016

Doelpunten: 88 doelpunten in 348 wedstrijden

Toelichting: De 1.92 meter lange spits is clubloos en heeft in zijn periode bij SC Heerenveen aangetoond te kunnen scoren. In 88 eredivisiewedstrijden scoorde de Griek 25 keer. Daarnaast beschikt hij over een Nederlandse zaakwaarnemer die wellicht een belangrijke rol kan spelen in een mogelijke overgang.



Henk Veerman:

Leeftijd: 25 jaar

Club: SC Heerenveen

Vorige clubs: FC Volendam

Transfer vorm: huur

Laatste wedstrijd: SC Heerenveen – Ajax (0-1) op 27 november 2016

Doelpunten: 33 doelpunten uit 99 wedstrijden

Toelichting: ADO-trainer Zeljko Petrovic informeerde eerder al eens bij zijn ‘vriend’ Jurgen Streppel naar de situatie van Veerman. De Volendamse spits moet Reza Ghoochannejhad voor zich dulden en loopt deze zomer uit zijn contract. Naast ADO volgt ook FC Utrecht de verrichtingen van Veerman op de voet. Voorlopig mag Veerman nog niet weg, maar het is nog geen 1 februari.



Piotr Parzyszek:

Leeftijd: 23 jaar

Club: De Graafschap

Vorige clubs: De Graafschap, Charlton Athletic, Sint-Truiden, Randers

Transfer vorm: koop

Laatste wedstrijd: De Graafschap – Den Bosch (0-3) op 20 januari 2017

Doelpunten: 54 doelpunten in 118 wedstrijden

Toelichting: Voor Parzyszek geldt eigenlijk hetzelfde als Boere. Hij scoort veel in de Jupiler League en trekt daarmee logischerwijs aandacht van clubs die scorend vermogen zoeken. Zijn buitenlandse avontuurtjes bleken niet zo’n groot succes als zijn tijd in Doetinchem. Keerde in het seizoen 2015/2016 terug op vertrouwde bodem en heeft er dit seizoen veertien gemaakt. De Graafschap zal de Pool echter niet gratis laten gaan.



Genero Zeefuik

Leeftijd: 26 jaar

Club: geen

Vorige clubs: PSV, Omniworld, FC Dordrecht, NEC, FC Groningen, Hearts, Balikesirispor

Transfer vorm: transfervrij

Laatste wedstrijd: Altinordu – Balikesirspor (1-0) op 27 november 2016

Doelpunten: 58 doelpunten in 204 wedstrijden

Toelichting: Heeft in ruim 200 wedstrijden bewezen dat hij geregeld een doelpuntje mee pikt. Fysiek erg sterk, alleen niet een spits (1.78 meter) die veel meter het hoofd zal scoren. Zit momenteel zonder club, nadat Balikesirspor zijn contract heeft ontbonden. Houdt op dit moment zijn conditie op peil bij FC Emmen.