Bewindslieden bezoeken scholieren op Escamp University Den Haag

DEN HAAG - Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gaan met een schoolbus het land door. Ze willen duidelijk maken dat kinderen recht hebben op gelijke kansen, ongeacht hun achtergrond, financiële middelen of opleidingsniveau. Donderdag zijn de minister en staatssecretaris te gast op de Escamp University in Den Haag.

Escamp University bestaat sinds april 2016 . Het is een initiatief van drie basisscholen in de Haagse wijk Escamp. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 krijgen elke zaterdag drie uur les in onder meer kunst, filosofie en politicologie. ‘Met onze lessen proberen we te verwonderen, dat is erg belangrijk bij leerlingen. Ze raken meer gemotiveerd en zijn bewust bezig met hun toekomst’, zegt docent Benjamin.Op initiatief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker is de Gelijke Kansen Alliantie gestart. Dit is een samenwerkingsverband tussen leraren, ouders, scholen, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Zij gaan zich inzetten voor de gelijke kansen van kinderen, zodat zij hun dromen waar kunnen maken. Zo moeten kinderen sneller van schoolniveau kunnen veranderen, leren van elkaars ervaringen en ruimte krijgen om te experimenteren.