Zuid-Holland Korfbalcup: Haagse HKV/Ons Eibernest gastheer bij finales

Zuid-Holland Korfbal Cup

DEN HAAG - HKV/Ons Eibernest uit Den Haag is op dinsdag 21 februari de gastheer bij de finales van de Zuid-Holland Korfbalcup. Het is voor het eerst in de zes edities dat de finale gespeeld wordt bij een club uit het KNKV district Noord-West.

De Haagse korfballers maken zelf ook nog kans voor een plaats in de finale, maar dan moet er in de halve finale wel gewonnen worden van KCC/SO Natural. In de andere halve finale strijden GKV/Enomics en het tweede team van PKC/SWKGroep om een ticket voor de finale.



Omroep West en RTV Rijnmond hebben hun naam aan de cup verbonden en zijn bijzonder enthousiast om de opnames van de finales te gaan maken.



Door: Sportredactie Correctie melden