Leiden heeft eigen wiskundewandeling

De Leidse Wiskundewandeling is ontworpen door studenten van de masterspecialisatie Science Communication and Society van de Universiteit Leiden. En is in eerste instantie bedoeld voor studenten maar de twee routes kunnen door iedereen worden gelopen.De vragen van de wiskundewandeling zijn niet mis. De route begint en eindigt bij Museum Boerhaave. De standaardroute (10 vragen) duurt ongeveer anderhalf uur en de uitgebreide route (14 vragen) ongeveer drie kwartier langer. Het boekje is hier te downloaden.

