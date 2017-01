COLUMN: De driehoek, kent u die uitdrukking?

DEN HAAG - 'Kent u die uitdrukking?' Dat zei dominee Gremdaat, een typetje van Paul Haenen, altijd. Prachtig. Ik voel mij vandaag een beetje als dominee Gremdaat. Want ik mag zeggen: 'Kent u die uitdrukking: De driehoek is vandaag bij elkaar gekomen

Je hoort het geregeld in tijden van crisis. 'De driehoek'. In eerste instantie kan je dan denken aan iets wiskundigs. Aan een geo-driehoek. Of misschien aan de Bermuda Driehoek. Maar de driehoek waarover ik het wil hebben, wordt gevormd door de burgemeester, politie en OM.De burgemeester is degene die het meeste in het oog loopt. En dat is dan de burgemeester van Den Haag. Of van Leiden, of Gouda, of Alphen aan den Rijn. Er is niet één driehoek. Er zijn er vele.Zij komen geregeld bij elkaar om te overleggen over alles wat de veiligheid en openbare orde aangaat. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met demonstraties? Wat zien we aan ontwikkelingen in de criminaliteit? Maar dus ook in tijden van crisis komt de driehoek bijeen.Je kan dan denken aan problemen met de openbare orde (daar gaat de burgemeester over), maar ook aan criminaliteit (daar gaat het OM over). Die twee aspecten gaan ook dikwijls samen. Denk aan rellen of aan een gijzeling. In beide gevallen is de politie ook aan zet om er tegen op te treden. Samen vormen burgemeester en OM 'het gezag' over de politie, zoals dat zo ouderwets heet. Vandaar dat de driehoek dan de koppen bij elkaar steekt.Zo, nu weet u het. Dominee Gremdaat zou nu zeggen: 'Ik wens u een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal, met spekjes of wat dan ook erin'.Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen