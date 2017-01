Nationale Voorleesdagen: Klijnsma leest voor in Schilderswijk

Jetta Klijnsma leest voor (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De Nationale Voorleesdagen zijn woensdag gestart. Tien dagen lang is er extra aandacht voor voorlezen en het belang daarvan. Tijdens een voorleesontbijt in de Stadsboerderij Schildershoeve las staatssecretaris Jetta Klijnsma uit De Kleine Walvis, het Prentenboek van het Jaar.

Dat de staatssecretaris in de Schilderswijk kwam voorlezen, is niet toevallig: 'Voorlezen is heel goed voor het taalbesef van de kinderen. Juist in een buurt als deze, waar taal nog vaak een probleem is, kan voorlezen erg veel goeds doen', vertelt Klijnsma.



De kinderen lezen enthousiast mee als ze de plaatjes uit het boek laat zien. De Kleine Walvis is speciaal ontworpen zodat ouders het verhaal kunnen snappen door alleen naar de plaatjes te kijken. Hierdoor kun je, als je niet goed Nederlands spreekt, toch uit het boek voorlezen.



Kinderzwerfboek





Om kinderen te stimuleren zelf mee te gaan lezen, is er nu het kinderzwerfboek bedacht. Op verschillende plekken in Nederland zijn 'stations' te vinden waar de boeken in te vinden zijn.

Klijnsma is erg enthousiast over het project: 'Als je een boek vindt met een speciale zwerfboeksticker dan kun je het meenemen, thuis lezen, en dan weer inleveren bij een zwerfboekstation. Zo kan iedereen van de boeken genieten. Dat is een mooie manier om lezen te promoten.'



Door: Redactie Correctie melden