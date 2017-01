KNVB bestraft amateurclubs, Westlandia en HBS lijken de klos

Het KNVB-hoofdkantoor.

REGIO - De licentiecommissie amateurvoetbal van de KNVB heeft veertien clubs in de tweede en derde divisie drie punten aftrek opgelegd. De clubs voldoen niet aan de voorwaarde met betrekking tot arbeidsovereenkomsten. In onze regio gaat dat om Westlandia en HBS.

Van de veertien bestrafte clubs komt er een uit de tweede divisie. Twee spelen in de derde divisie zaterdag en elf in de derde divisie zondag. De clubs hebben tot 1 februari de tijd om beroep aan te tekenen. Doen ze dit niet, dan wordt de straf op die datum onherroepelijk.



De reden dat de clubs bestraft worden zit in de hoeveelheid contractspelers die een club volgens de eisen van de licentiecommissie moet hebben. In de derde divisie is dat in het eerste jaar drie spelers. Zowel Westlandia als HBS hebben momenteel geen enkele speler met een geregistreerd contract.



Civiele rechter



‘Wij gaan in beroep’, laat Jaap Boone, vice-voorzitter van Westlandia weten. ‘Wij volgen de formele procedure. Slaat dat niet aan dan stappen wij naar de civiele rechter. Het volgende meetmoment is 1 maart. Dus het kan snel gaan. Gelukkig hebben we al 43 punten’, zegt Boone met een lach.



Martijn Hendriks, voorzitter van HBS, gaat zelfs een stap verder. ‘Deze licentie-eisen zijn ons onterecht opgelegd. Wij willen dat op 21 maart, tijdens de algemene ledenvergadering van de KNVB, aanvechten met 22 clubs’, zegt Hendriks. ‘Wij hebben geen contractspelers. Sterker nog. Onze eerste elftal spelers betalen zelfs contributie.’



Clubs officieel nog geheim



Slechts twintig verenigingen voldoen aan alle voorwaarden. 24 andere clubs moeten nog een of twee punten oplossen.



De KNVB maakt de namen van de veertien clubs nu nog niet bekend. Dat doet de voetbalbond pas als de straf onherroepelijk is, aldus een woordvoerder. Katwijk, VVSB, Rijnsburgse Boys, FC Rijnvogels en FC Lisse behoren niet tot die veertien clubs.