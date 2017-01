Verhuizing varkensbedrijf Woubrugge nadert: 'Gezondheidsrisico varkenslucht wordt overdreven'

KAAG EN BRAASSEM - De kans is groot dat een meerderheid van de gemeenteraad van Kaag en Braassem volgende maand akkoord gaat met de verhuizing van het varkensbedrijf van Nico Kroes en de uitbreiding naar ruim 3500 varkens. Het bedrijf zit nu in de kern van Woubrugge en wil verhuizen naar een plek dichtbij de gemeentegrens met Nieuwkoop, waarvan Ter Aar deel uitmaakt.

Bewoners van Woubrugge en Ter Aar zijn bezorgd over hun gezondheid met de komst van het varkensbedrijf, maar volgens de eigenaar is de varkenslucht 'absoluut niet ongezond'. 'Het wordt allemaal zo overdreven en daar heb ik moeite mee', zegt Kroes.Het gesteggel rond de verhuisplannen is al vele jaren aan de gang, maar het ziet er nu naar uit dat de gemeente Kaag en Braassem Nico Kroes een vergunning gaat verlenen voor een plek op de Kruisweg in de Vierambachtspolder.De Nieuwkoopse wethouder Paul Platen zou teleurgesteld zijn dat Kaag en Braassem zijn gemeente niet vanaf het begin heeft betrokken bij de nieuwe plek voor het varkensbedrijf dat op de grens van beide gemeenten komt. Er is daardoor te weinig rekening gehouden met de belangen van de inwoners van Ter Aar, vindt gepensioneerd huisarts Willem Beekhuizen die een kilometer van de nieuwe plek af woont.'Zelfs met de allerbeste luchtwastechnologie, blaast 20 procent van de fijnstof uit de varkensstal de lucht in', zegt Beekhuizen. Omwonenden maken zich zorgen en proberen de verhuizing tegen te houden met bezwaarschriften, maar die zijn afgelopen week door de gemeenteraad afgehandeld.Beekhuizen wil graag in gesprek met de gemeente Kaag en Braassem over de de luchtkwaliteit, maar de gemeente vindt het genoeg geweest, zegt Beekhuizen. 'Dan houdt het voor mij ook op.'