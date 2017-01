Man uit Driebruggen aangehouden voor overval op bloemenwinkel Bodegraven

BODEGRAVEN - De politie heeft woensdag een 26-jarige man uit Driebruggen aangehouden voor de overval op bloemenwinkel de Klaproos in Bodegraven. Een medewerkster werd daar dinsdagavond, onder bedreiging van vermoedelijk een mes, gedwongen geld af te staan.

De man uit Driebruggen wordt er van verdacht ook betrokken te zijn geweest bij twee andere overvallen in de regio. Een soort gelijke overval vond plaats op dinsdag 17 januari bij een bakkerij aan de Groensvoorde in Waddinxveen en op woensdag 18 januari bij een bakkerswinkel aan de Leeuweringerstraat in Oudewater. De overvallen gebeurden allen rond sluitingstijd en de signalementen komen overeen. De politie doet nu onderzoek naar zijn betrokkenheid bij deze zaken.Dinsdag werden inwoners van Bodegraven via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar de man. De politie heeft de verdachte kunnen oppakken door de tips van getuigen. De verdachte zit voorlopig vast voor het rechercheverhoor.