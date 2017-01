'Haags Varend Corso' wil aanhaken bij Westlands voorbeeld, niet concurreren

DEN HAAG - Als het Varend Corso niet naar Den Haag komt, dan komt Den Haag naar het Varend Corso. Dat moet Willemsvaart-ondernemer Chris Schram woensdagmiddag hebben gedacht. Dinsdag nog wilde hij een alternatief voor het Varend Corso in Den Haag organiseren. Maar dat is volgens hem 'toch wat te negatief'.

Het Westlandse feest zou dit jaar door Den Haag komen, maar dat is na het spoedberaad van de organisatie dinsdagavond toch niet meer het geval . 'We hadden een route uitgestippeld, maar we hebben de veiligheidsaspecten daarbij over het hoofd gezien', zei woordvoerder Jan Verheij. Hij wil nu met 'diverse boten die wat mij betreft door Haagse of lokale bloemisten worden versierd' naar het Corso varen.De ondernemer werd woensdagochtend geïnterviewd in het radioprogramma 'Mogge Michiel' op Radio West. Volgens hem was het dat interview met Michiel Steenwinkel dat hem deed besluiten het plan te veranderen. 'De dj vroeg: 'ga je de boot dan ook met bloemen versieren?' En: 'Doe je het op dezelfde dag?'. Op het moment dat ik ophing wist ik eigenlijk al dat we er gewoon naartoe moesten. Dat zorgt voor veel meer enthousiasme.'Schram houdt wel een slag om de arm. De gemeente moet zijn plan wel zien zitten, schrijft Schram op zijn Facebookpagina. Hij heeft al wel een belangrijke partij achter zich. 'Het Bloemencorso belde mij net en is enthousiast over het idee.''Corso vervangen door Vaarnaval is toch wat negatief', zegt Schram. 'Aanhaken is positiever.' En dus wil Schram op 5 augustus met een Haagse delegatie naar het Westland. Schram: 'Niet concurreren, maar aanhaken.'