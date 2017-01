Deel nieuwe busabonnementen Arriva fors duurder

ALPHEN AAN DEN RIJN - Busabonnementen van Arriva worden voor sommige reizigers fors duurder. Volgens de vervoerder stijgen de tarieven bij tien procent van de abonnementhouders, soms tot wel vier keer hoger. Bij die andere negentig procent zouden de abonnementsprijzen juist gemiddeld zakken. De prijswijziging heeft te maken met een besluit van de provincie Zuid-Holland om geen losse trajectabonnementen meer aan te bieden.

‘We willen als provincie in heel Zuid-Holland dezelfde abonnementen hebben’, zegt Floor Vermeulen (VVD), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. ‘Voor de reiziger die op saldo reist, verandert er helemaal niets. Maar mensen die een nieuw abonnement kopen die kunnen nu één abonnement kopen voor de hele provincie.’Wie tot voor kort 62 euro betaalde voor een trajectkaart van Alphen aan den Rijn naar Schiphol tijdens daluren, gaat door de veranderingen in de toekomst tot 277 euro betalen. En dat vinden reizigers maar niets. ‘Dit vind ik wel een oneerlijke gang van zaken’, vertelt een reizigster. ‘Als je van A naar B wil, dan moet je ook een abonnement kunnen kopen van A naar B.’‘Een paar weken geleden moest ik mijn abonnement verlengen en toen moest ik ineens een abonnement van heel Zuid-Holland nemen’, zegt een ander. Reizigers denken dat de prijsverhogingen mensen zal gaan stimuleren om weer de auto in te stappen. Volgens gedeputeerde Vermeulen is dat helemaal niet de bedoeling. 'Wij hebben als provincie natuurlijk niet de bedoeling om mensen de bus uit te jagen, we willen juist meer mensen de bus in. En dat geldt ook voor Arriva. Over het algemeen gaan mensen er echt op vooruit.’Vermeulen geeft toe dat dat niet voor iedereen zo zal zijn. ‘Er zijn reizigers die er op achteruit gaan, maar ik verwacht dat het uiteindelijk een heel positief effect gaat hebben.’ Reizigers die nu nog een oud Arriva-abonnement hebben, kunnen dat nog twee jaar blijven gebruiken.