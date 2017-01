Den Haag wil gevaarlijke honden strenger aanpakken

DEN HAAG - Den Haag wil het aantal incidenten met gevaarlijke honden terugdringen. De Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangepast zodat de eigenaar van een agressieve hond ook na een licht incident toch verplicht kan worden om zijn hond te muilkorven of kort aan te lijnen.

Ook zal de gemeente Den Haag in gesprek gaan met de Haagse hondenuitlaat-services om de overlast in losloopgebieden tegen te gaan. En de gemeente wil een aantal losloopgebieden toevoegen, wijzigen of opheffen.De stad wordt steeds schoner, maar het kan volgens de gemeente nog beter. Hoewel de vervuiling door hondenpoep duidelijk minder is dan in 2014 wil de gemeente Den Haag één van de grootste ergernissen in de stad verder aanpakken. Wethouder Boudewijn Revis (VVD): 'Een hond geeft enorm veel plezier, maar mag geen overlast veroorzaken voor anderen.'