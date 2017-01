Geen gewonden bij grote brand in restaurant Oscars op Scheveningen

Er komt veel rook vrij bij de brand (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In restaurant Oscars in de duinen bij het Zwarte Pad op Scheveningen woedde woensdagavond enige tijd een grote brand. Oorzaak van de brand is niet bekend. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brand is inmiddels onder controle, de brandweer is nog wel bezig met het nablussen.