Grote brand in restaurant Oscars op Scheveningen

Er komt veel rook vrij bij de brand (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In restaurant Oscars in de duinen bij het Zwarte Pad op Scheveningen woedt woensdagavond een grote brand. Oorzaak van de brand is niet bekend.

Bij de brand komt veel rook vrij, er zijn meerdere brandweerauto's op locatie. Het is niet bekend of er mensen in het pand aanwezig zijn.



Later meer