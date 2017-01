Golden Earring gaat de Ziggo Dome weer in

DEN HAAG - De Golden Earring gaat optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat maakte de Haagse band woensdagavond bekend op Facebook.

Barry Hay en zijn mannen zullen op 9 december hun nummers laten horen in de evenementenhal naast de Amsterdam Arena. Wil je een kaartje kopen voor de avond genaamd 'Golden Earring Back Home in the Ziggo Dome', dan kan dat vanaf 28 januari om 10.00 uur 's ochtends.Op 12 december 2015 stonden de mannen ook al eens in de Ziggo Dome. Toen om het vijftigjarig platenjubileum te vieren. Dat deden ze dus niet in Den Haag. 'Hadden ze maar een grotere zaal moeten hebben in Den Haag', zei drummer Cesar Zuiderwijk toen.