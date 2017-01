Twee op de vijf Hagenaren moeten morgen nog een nieuwe tandenborstel kopen

Kinderen poetsen samen hun tanden (Foto: ANP)

DEN HAAG - Hoe vaak vervang jij je tandenborstel? Als dat minder vaak dan één keer per drie maanden is, ben je niet goed bezig. Uit onderzoek van Helpling, een online platform voor het boeken van een huishoudelijke hulp, blijkt dat 38 procent van de Hagenaren zelfs maar één keer per halfjaar een nieuwe tandenborstel neemt.





Je moet dus in ieder geval elke drie maanden een nieuwe tandenborstel, maar soms ook vaker. Na een griepje of een verkoudheid heb je direct een nieuwe nodig. 'Anders heb je de kans om jezelf weer te infecteren.'



En dat is niet slim. 'Want poetsen betekent niet altijd een schoon gebit', aldus de organisatie. 'Een tandenborstel bevat miljoenen bacteriën die darmproblemen kunnen veroorzaken.'