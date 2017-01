Zuid-Holland: ‘Meer tijd nodig om ambitie windenergie te halen’

REGIO - De zoektocht naar draagvlak voor de plaatsing van windmolens in onze regio is lastiger dan gedacht. Daardoor heeft de provincie Zuid-Holland meer tijd nodig om de ambitie voor 735,5 megawatt aan windenergie te kunnen waarmaken. Provinciebestuurder Han Weber (D66) legde woensdag tijdens een vergadering aan de Provinciale Statencommissie uit dat Zuid-Holland pas voor vijf tot zes procent aan die doelstelling voldoet.

In verschillende plekken in de provincie wordt gesproken over windmolens, zoals op de grens van Den Haag en Leidschendam-Voorburg en bij Zoetermeer (locatie De Balij). Dat stuit op dermate veel verzet, van bijvoorbeeld omwonenden, dat de opdracht van het provinciebestuur in de uitvoering is vertraagd. Andere locaties zijn in het traject al afgevallen, zoals in het Westland. Volgens Weber is er sprake van ‘een heel complex geheel’.‘We gaan de opgave in tijd inderdaad niet halen’, zegt Weber. ‘Maar de opgave als zodanig, gaat wel worden gehaald.’ De oorzaak is eenvoudig te verklaren: ‘Als je nu ziet waarom die opgave niet gehaald wordt, dan heeft dat met de zoektocht naar draagvlak te maken.’Volgens de D66-Gedeputeerde Weber is het erg dat we te laat zijn: ‘Ja, dat is op zichzelf erg, want we hebben afspraken met het rijk. We lopen als land - en zeker als provincie – ernstig achter op onze klimaatopgave en op onze energietransitie.’Om de achterstand enigszins in te kunnen halen, blijft Zuid-Holland zoeken naar windmolenlocaties op het land. ‘We lopen nu zo ver achter, we moeten nog zo’n 95 procent. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven om alleen in te zetten op windenergie op land, alleen zonne-energie of alleen windenergie op zee. We moeten alles doen om het proberen te halen. En zelfs dan schieten we nog tekort’, zegt de D66-bestuurder. De provincie hoopt dat de energie-innovaties een oplossing kunnen bieden.Wat Groenlinks betreft kan er niet genoeg duurzame energie worden opgewekt. Statenlid Anneloes van Hunnik: ‘GroenLinks ziet natuurlijk graag dat er zoveel mogelijk ‘megawatts’ worden geplaatst, want we hoeven ons natuurlijk niet aan die 735,5 megawatt te houden.’ D66-Statenlid Said Kasmi is al blij als de ambitie van het provinciebestuur te zijner tijd wordt gehaald.De vertraging was voor één partij goed nieuws: de PVV. Statenlid Jeffrey Rijken: ‘Ik hoop dat hij de 0 megawatt haalt.’ Het provinciebestuur maakt morgenmiddag bekend welke locaties voor windenergie zij aanwijst in de regio Den Haag en Rijnmond.