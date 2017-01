Man neergestoken aan Hoogveen in Den Haag

Politie en ambulance ter plaatse (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een flatgebouw aan het Hoogveen in Den Haag heeft woensdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een man is daarbij gewond geraakt. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.







Politie en ambulance kwamen meteen ter plaatse. Waarmee het slachtoffer is gestoken is nog onduidelijk. Wel zijn twee getinte mannen van ongeveer 35 jaar in onbekende richting gevlucht. Een van hen is Antiliaans en draagt een zwarte jas en een zwarte pet. De ander is Afrikaans en draagt een witte jas en een spijkerbroek. De politie is op zoek naar de daders. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.