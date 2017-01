Spinvis opent als talkshow-host het dansfestival CaDance in Den Haag

Choreograaf Amos Ben-Tal en muzikant Spinvis | Foto: Rob Vlastuin

DEN HAAG - De openingsvoorstelling voor het CaDance Festival in Den Haag vrijdagavond belooft een bijzondere te worden. 'Howl' is namelijk een co-productie van OFFprojects, het gezelschap van choreograaf en muzikant Amos Ben-Tal, en de muzikant Erik de Jong, beter bekend als Spinvis.

De dansvoorstelling draait dus niet alleen om dans alleen. Volgens Amos Ben-Tal is het ook een concert en een talkshow. Daarbij zal Spinvis de boel aan elkaar praten, al dan niet improviserend.



Tijdens de voorstellingen dit weekend ontvangt Spinvis steeds een speciale gast. Vrijdagavond is dat de Haagse staatssecretaris Jette Klijnsma. Zaterdagavond en zondagmiddag zijn respectievelijk de psychologe Susanne Maris en de theoloog/komiek Patrick Neederkorn van de partij.



Ruim twee weken moderne dans



De 18de editie van CaDance is van 27 januari tot en met 12 februari te zien in verschillende theaters in Den Haag, waaronder Theater aan het Spui, Korzo en het Zuiderstrandtheater. Het vierluik 4x4 wordt opgevoerd op vier bijzondere locaties in het Oude Centrum van Den Haag.



Tijdens het festival voor moderne dans staan op het programma maar liefst zestien premières. Bijzonder moment is de opvoering van de opera Satyagraha, waarbij theaterkoor Dario Fo en het door Korzo opgerichte Indiase Zangam koor de handen ineen slaan.