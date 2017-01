Den Haag maakt maatschappelijke ondersteuning klantvriendelijker

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat de knelpunten in de Wet maatschappelijke ondersteuning aanpakken. Daardoor moet het voor mensen die hulp nodig hebben makkelijker worden om langer thuis te blijven wonen.

Wethouder Karsten Klein (CDA) deelt al langer de zorgen die ook in de gemeenteraad leven over de ingewikkelde regels die het moeilijk maken om hulp te krijgen, of het nou gaat om huishoudelijke hulp of een traplift. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat mensen niet begrijpen waarom de gemeente meerdere brieven stuurt en er meerdere consulenten over de vloer komen.Klein wil die toegang tot hulp klantvriendelijker maken, schrijft hij aan de raad. Hij wil dat voortaan nog maar één gemeentelijke dienst (Onderwijs Cultuur en Welzijn, OCW) verantwoordelijk is voor alle ondersteuning. De indicaties die nu voor één jaar worden afgegeven gaan voortaan gelden voor maximaal vijf jaar. Mensen die hulp nodig hebben hoeven nog maar één keer uit te leggen welke vormen van hulp zij nodig hebben. Die hulp moet daarna sneller op gang komen.De PvdA in de gemeenteraad van Den Haag is zeer verontrust over de toegankelijkheid van de Haagse zorg en ondersteuning. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: ’Veel van de gesignaleerde problemen zijn al lang bekend en hadden veel eerder opgelost moeten worden. Geld is niet het probleem. Het college liet maar liefst 24 miljoen aan zorggeld op de plank liggen de afgelopen twee jaar’.De sociaaldemocraten zien hierin de bevestiging dat voor veel mensen de zorg onbereikbaar is. ’Dit is nog maar het topje van de ijsberg. In het onderzoek zijn mensen die niet goed kunnen lezen, niet goed met de computer overweg kunnen of geen vertrouwen hebben in instanties nog niet eens meegenomen. Er moet nu direct actie ondernomen worden om de zorg toegankelijk te maken voor iedere Hagenaar.’De PvdA heeft een debat aangevraagd over de toegankelijkheid van de Wmo.