'Leden Hofstadgroep kwamen bij toeval met elkaar in contact'

LEIDEN - Toeval speelt een grotere rol bij de vraag waarom mensen zich aansluiten bij een terreurgroep, dan werd aangenomen. Zo belandde een van de leden van de Hofstadgroep daar omdat hij zich verveelde, omdat hij geen stageplek had. Dat blijkt uit een onderzoek van Bart Schuurman van de Universiteit Leiden.

Schuurman is terrorismeonderzoeker en promoveert donderdag op een studie naar de Hofstadgroep. Hij sprak voor zijn onderzoek met zes voormalige leden van de groep en mocht politiedossiers inzien. Meerdere personen die hij sprak, kwamen toevallig bij de groep uit.'Eén iemand gaf aan dat hij erin rolde en bleef omdat het gezellig was. En een ander gaf aan dat hij een propagandavideo had gezien waarin een vrouw mishandeld wordt. Die vrouw leek op zijn moeder en daarom besloot hij zich aan sluiten bij de Hofstadgroep', vertelt Schuurman aan Omroep West.Volgens de onderzoeker focussen we ons nu op radicalisering, terwijl het bij terreurgroepen vaak gaat om het zoeken van kameraadschap.'Kans of toeval zijn wellicht onbevredigende verklaringen voor deelname aan extremisme en terrorisme, maar bleken cruciaal onderdeel van hoe en waarom deelname aan de Hofstadgroep tot stand kwam.'In 2004, vlak na de moord op Theo van Gogh, werden de leden van de Hofstadgroep opgepakt. Anderhalve dag lang werd de Antheunisstraat in het Laakkwartier belegerd door agenten. Vijf politiemensen raakten gewond toen de moslimextremisten een handgranaat naar hen gooiden.