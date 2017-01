Lekker wandelen met je hond? Noordwijkse strand is één van de beste ter wereld

Foto: ANP

NOORDWIJK - Het strand bij Noordwijk wordt binnenkort misschien wel overspoeld door hondenliefhebbers van over de hele wereld. National Geographic heeft het strand namelijk opgenomen in een lijst met de beste stranden ter wereld, in de categorie hondenstranden.





National Geographic zette de 21 beste stranden in verschillende categoriën op een rijtje. Het Noordwijkse strand is in de lijst opgenomen als ideale plek voor mensen met honden.'Er zijn wandelroutes voor binding tussen honden en hun baasjes en diervriendelijke restaurants en verblijfplaatsen', staat in het stuk . Honden mogen op het stuk strand tussen strandpaviljoen Take2 en Katwijk loslopen.Het Amerikaanse platform gaf naast Noordwijk ook een eervolle vermelding aan Canon Beach in Oregon en Carmel City Beach in Californië voor beste stranden voor zowel mensen als honden.

Door: Redactie Correctie melden