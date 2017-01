Saskia Bruines nieuwe wethouder Den Haag

DEN HAAG - Saskia Bruines wordt wethouder in Den Haag. Dat bevestigen bronnen binnen D66 aan Omroep West.

Bruines is op dit moment nog wethouder in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In haar portefeuille zitten onder meer onderwijs, jeugd en ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing. Daarvoor was ze acht jaar lang raadslid in Amsterdam.In Den Haag volgt ze de vertrekkende Ingrid van Engelshoven op. De wethouder van KIJO (kenniseconomie, internationaal, jeugd en onderwijs) staat op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen.