Verdachten liquidatie Leiden blijven vastzitten

LEIDEN - Twee verdachten van de liquidatie afgelopen juni in Leiden blijven vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. 'Er is niets nieuws in het dossier', aldus de rechter, 'dus ook geen reden om ze nu wel vrij te laten.' Verzoeken daarom van hun advocaten waren vergeefs.

Leon N. (23) en Mohamed H. (35) worden ervan verdacht dat ze op 14 juni met een automatisch wapen Zeynel Er (50) doodschoten in de Rooseveltstraat. Een directe link tussen Zeynel en de twee verdachten is er niet. Wel zijn er sporen van beiden gevonden op en rond de bus die bij de liquidatie werd gebruikt.Vooral van Leon N. zijn er DNA-sporen op en in de bus gevonden. Voor Mohamed H. gaat het volgens zijn advocaat Bob Kaarls maar om één spoor, ook nog eens op de buitenkant van de bus. 'Dat kan er op meerdere manieren zijn gekomen.' Toch houdt de rechter de voorlopige hechtenis van de twee in stand. Wanneer een inhoudelijke rechtszitting volgt, is nog niet duidelijk.Volgens Kaarls zijn in het busje ook sporen van andere personen gevonden. Zo zit een DNA-spoor op het patroon van een vuurwapen dat in het busje wordt gevonden. Volgens Kaarls is ook bekend van wie dat spoor is. 'Waarom zit die persoon niet vast en mijn cliënt wel?' En er zou een onbekend spoor zijn gevonden op aanmaakblokjes in de bus.Het Openbaar Ministerie laat daarop weten: 'Alleen de vondst van een DNA-spoor op een plaats delict, is niet genoeg reden om iemand vast te zetten. Ook uit het tactische rechercheonderzoek moet blijken dat een persoon mogelijk betrokken is.' In het geval van Mohamed H. zijn er meer aanwijzingen dan alleen een DNA-spoor. Zijn telefoonverkeer met Leon H. op 14 juni kan wijzen op betrokkenheid en hij zou ook lijken op de persoon die op de vluchtscooter is gezien.Zeynel Er werd op klaarlichte dag neergeschoten voor zijn deur in de Rooseveltstraat. Getuigen zagen hoe vanuit een busje met een automatisch vuurwapen meerdere kogels op de Leidenaar werden afgevuurd. Het busje werd teruggevonden aan het eind van de straat, vandaar zouden de daders op een scooter verder zijn gevlucht.De schietpartij in Leiden was vermoedelijk de derde poging Zeynel Er te doden. Op 11 november overleefde hij een schietpartij in zijn kantoor in Amsterdam, een maand eerder werd in dat kantoor een collega doodgeschoten. Het vermoeden bestaat dat daarmee een vergissing werd gemaakt. Na de eerdere schietpartijen heeft Zeynel Er bij de politie niets willen of durven verklaren. Ook toen was er dus geen aanwijzing voor een mogelijk motief