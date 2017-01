Tramverkeer Haagse binnenstad komt langzaam op gang na storing

Tram HTM (archieffoto)

DEN HAAG - Het tramverkeer in Den Haag is donderdagochtend ernstig verstoord geweest door een seinstoring. Er was geen tramverkeer mogelijk tussen Den Haag Centraal en de Brouwersgracht. Volgens de HTM zijn de trams rond 9 uur weer gaan rijden, maar moeten reizigers nog rekening houden met vertraging.





De tramlijnen 2, 3, 4 en 6 werden opgesplitst. Tramlijnen 2 en 4 reden niet tussen de stations Laan van NOI en Centraal. Tram 3 kon niet rijden tussen Leidschenveen en Den Haag Centraal, en lijn 6 reed niet tussen het Stuyvesantplein en de Brouwersgracht.







'Het duurt nog even voordat alle trams weer volgens de dienstregeling rijden. Dus het kan zijn dat de vertrektijden nog wat afwijken van normaal,' zegt een woordvoerder van de HTM. De vervoerder adviseert reizigers voordat ze vertrekken op htm.nl of op Twitter te kijken voor de laatste reisinformatie.

Door: Redactie Correctie melden