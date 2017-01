Tramverkeer in Haagse binnenstad ligt nagenoeg plat

Tram HTM (archieffoto)

DEN HAAG - Het tramverkeer in Den Haag is ernstig verstoord door een seinstoring. Er is geen tramverkeer mogelijk tussen Den Haag Centraal en de Brouwersgracht. Daarmee ligt het tramverkeer in de Haagse binnenstad vrijwel plat. Hoe lang de storing gaat duren, is volgens HTM nog niet bekend.





De tramlijnen 2, 3, 4 en 6 zijn getroffen door de storing en zijn opgesplitst. Tramlijnen 2 en 4 rijden niet tussen Laan van NOI en Centraal Station. Tram 3 staat stil tussen Leidschenveen en Centraal Station. En tram 6 rijdt niet tussen Stuyvesantplein en Brouwersgracht.HTM raadt reizigers tussen Den Haag Centraal en Laan van NOI aan om de trein te nemen. HTM adviseert reizigers voordat ze vertrekken op htm.nl of op Twitter te kijken voor de laatste reisinformatie.

