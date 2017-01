Airbags gestolen uit acht auto's in het Westland

Foto: Twitter.com / Politie Westland

WESTLAND - Bij zeker acht auto's in 's-Gravenzande is de afgelopen dagen de airbag gestolen. Dat laat de politie weten.

Bij het bureau Westland zijn in tien dagen tijd acht aangiftes binnengekomen. De eerste zes diefstallen waren allemaal in dezelfde nacht, in de dagen erna werd nog twee keer toegeslagen. Steeds in dezelfde wijk. De airbags zijn gestolen uit zes verschillende merken auto's. Ook zijn andere waardevolle spullen gestolen uit de auto's, zoals navigatiesystemen en kleding.



'De ervaring leert dat dit zomaar kan overslaan naar andere dorpen,' schrijft de politie Westland op Facebook. 'We houden rekening met mobiel banditisme.' Tegen de diefstal van airbags kun je je volgens de politie alleen beschermen met een alarm of door met zijn allen in een wijk een oogje in het zeil te houden.