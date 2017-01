Vertraging tussen Den Haag HS en Rotterdam Centraal weer voorbij

DEN HAAG - Tussen Den Haag HS en Rotterdam Centraal hebben donderdagochtend tijdelijk minder treinen gereden. Dat meldt de NS. Het probleem werd veroorzaakt door een kapotte trein, die inmiddels weer rijdt.

Reizigers moesten nog enige tijd rekening houden met een langere reistijd. Het is nog niet bekend wanneer alle treinen weer volgens de dienstregeling rijden tussen Den Haag HS en Rotterdam Centraal.Het tramverkeer in Den Haag had eerder donderdag last van een seinstoring . Tussen Den Haag Centraal en de Brouwersgracht was geen tramverkeer mogelijk. Inmiddels is deze verstoring verholpen.