Zomerspektakel aan het Meer trots op komst van Guus Meeuwis

Alphen aan den Rijn - Guus Meeuwis is één van de artiesten die optreedt tijdens het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn. De organisatie is trots dat ze de Brabantse zanger heeft weten te strikken; dat was geen gemakkelijke opgave.





Het meerdaagse Alphense muziekfestival vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 5 juni aan de Zegerplas. Bekende artiesten als Kensington en de Edwin Evers Band treden op vrijdag 2 juni op, evenals Guus Meeuwis.



Jostiband



Eerder werd bekend dat de Jostiband op de zondagavond een optreden geeft. ‘We gaan die avond nog heel veel andere prachtige acts neerzetten. Dat combineren we op één avond met onder andere de Jostiband,' aldus Hendriks.





De kaartverkoop van het muziekfestival start aanstaande zaterdag om 09.00 uur. Door de opzet van het festivalterrein aan te passen en te vergroten biedt het evenement dit jaar ruimte aan 10.000 bezoekers. Naast de muziekoptredens worden dit jaar ook de Obstacle Run, de Sterkste Man-competitie en een grote open lucht-kerkdienst georganiseerd.







'Guus Meeuwis zijn we al een aantal keren mee bezig geweest,' aldus Arvid Hendriks van de organisatie. In de week na het Zomerspektakel aan het Meer staan de jaarlijkse 'Groots met een zachte G' concerten van de Brabantse zanger op het programma. 'Dat was de reden dat het de afgelopen jaren niet lukte, maar dit jaar wonder boven wonder wel, dus we zijn daar ontzettend trots op.'