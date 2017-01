Loonsverhoging en meer vaste banen voor personeel HTM na bereiken CAO-akkoord

DEN HAAG - Vakbonden FNV en CNV en vervoerder HTM hebben een CAO-akkoord bereikt. Dat is donderdag bekend geworden. Het personeel kan een loonsverhoging van twee procent in 2017 en 2018 tegemoet zien en er komen twintig extra banen voor uitzendkrachten.

Verder is er afgesproken dat structureel werk door personeel in dienst wordt gedaan. 'Dit betekent dat er minimaal twintig uitzendkrachten een vaste baan krijgen bij HTM', vertelt bestuurder van FNV Paula Verhoef.Aan het einde van vorig jaar staakte het personeel voor betere rijtijden en roosters . In het CAO-akkoord is nu opgenomen dat het rijdend personeel meer keuzevrijheid krijgt in de roosters.