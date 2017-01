Medewerkster ICJ beklaagt zich over racistisch geweld Haagse agenten, politie dient klacht in

DEN HAAG - Een juridisch medewerker van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zegt slachtoffer te zijn geworden van racistisch geweld door de Haagse politie. Chaka Laguerre, een Amerikaanse die sinds kort in Den Haag werkt, werd aangehouden omdat ze door rood licht liep en geen ID bij zich had. Dat leidde volgens haar tot een hardhandige arrestatie, die ze wijt aan het feit dat ze een donkere huidskleur heeft. De politie bestrijdt dat dat de reden van de aanhouding was en zal zich erover beklagen bij het strafhof.

Laguerre werd dinsdagochtend aangehouden in de buurt van het Gerechtshof, zo schrijft ze op Facebook , omdat ze op het kruispunt van de Anna Paulownastraat en de Laan van Meerdervoort door rood liep. Ze deed dit omdat ze niet op de fiets door het drukke verkeer durfde over te steken. Passerende agenten spraken haar daarop aan en vroegen om haar ID. Daarna liep het volgens Laguerre snel uit de hand.De juriste werd, zo vertelt ze, tegen de politieauto geduwd, geboeid, op de achterbank van de surveillancewagen gegooid en door een agent in bedwang gehouden. Ze bracht enkele uren in een politiecel door zonder dat ze mocht bellen of te horen kreeg waarom ze was aangehouden. Uiteindelijk kon ze worden opgehaald door mensen van het Internationaal Gerechtshof, zo is haar verhaal.Laguerre wijt de agressieve houding van de agenten aan haar huidskleur. ‘Blanke collega’s van mij zijn een paar maanden geleden staande gehouden voor fietsen op de stoep, en die kregen alleen een boete en mochten daarna door naar hun werk,’ aldus de Facebookpost.Deze ervaring met Nederland had Laguerre nooit verwacht: ‘Ik heb dertig jaar in Amerika gewoond zonder een enkele aanvaring met de politie, en in de stad van vrede en recht word ik mishandeld door twee mannelijke agenten.’De politie laat in een reactie weten de suggestie van racisme te verwerpen. Volgens de politie is de vrouw aangesproken op haar gevaarlijke oversteek door rood licht en is vervolgens naar haar ID gevraagd. Toen ze dat niet kon tonen en daarna probeerde weg te lopen hebben de agenten geprobeerd haar tegen te houden. De politie zegt ook dat uit beelden van een bewakingscamera in de buurt blijkt dat Laguerre zich hevig verzette en probeerde één van de agenten pootje te lichten.‘Omdat zij haar verzet minutenlang voortzet, besluiten de agenten uiteindelijk de vrouw dan maar met één handboei om in de auto te plaatsen. Ook wanneer zij in de auto zit, gaat haar heftige verzet door en krijgen de agenten zelfs toestemming om de vrouw met zwaailicht en sirene zo snel mogelijk naar het bureau te brengen,’ aldus de politie.Volgens de politieverklaring is Laguerre na een uur en twintig minuten weer heengezonden met een boete voor het niet tonen van een ID. De politie kondigt aan zelf een klacht te zullen indienen bij het Internationaal Gerechtsfhof vanwege de suggestie van racistisch politiegeweld.Omroep West heeft aan de politie gevraagd de beelden te mogen zien. De politie heeft dat verzoek in beraad.