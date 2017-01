Veel meer websitebezoeken Madurodam na Trump-filmpje

DEN HAAG - Madurodam in Den Haag was al bekend bij Nederlanders, maar dankzij een filmpje van televisieprogramma Zondag met Lubach hebben miljoenen mensen over de hele wereld nu van het park gehoord. ‘Het is gratis publiciteit. We boffen ermee,' zegt directeur Joris van Dijk. Sinds de uitzending wordt het park overspoeld met reacties.

Het filmpje waarin Madurodam voorkomt gaat sinds zondag de hele wereld over. In het filmpje wordt Nederland op Trumpiaanse wijze geïntroduceerd aan de president. 'Dear Mr. President, welcome to this introduction video about the Netherlands. It's gonna be a great video. It's gonna be absolutely fantastic,' begint het. Het commentaar met de intonatie van Trump is ingesproken door de Amerikaans-Nederlandse komiek Greg Shapiro.In de video wordt Madurodam de beste miniatuurstad van de wereld genoemd. 'We've got Madurodam. Which is the greatest miniature town in the world. It's great. Well it's tiny, but it's great.'Zondag met Lubach drijft in het filmpje de spot met Trump, die zei dat er naar zijn inauguratie meer mensen waren gekomen dan ooit bij een andere installatie van een president. Beelden van de inauguratie spreken dat tegen. In het filmpje is te horen dat de pleinen bij Madurodam zo klein zijn, dat je niet veel mensen nodig hebt om ze te vullen. 'And the squares, they're so small you don't even need many people to fill them. It's great.'Directeur Van Dijk is ontzettend blij met het filmpje. 'Ik moest er erg om lachen. Het is een grappig en origineel filmpje. Ik vind dat Madurodam er op een leuke en sympathieke manier in zit.'Het filmpje is niet alleen leuk, het levert het park ook heel wat interesse op vanuit het buitenland. 'We zien dat we veel meer bezoekers hebben op de website vanuit Engeland, Amerika, Canada en Australië.'Het is nog niet duidelijk of het filmpje meer parkbezoeken oplevert. 'Tussen oktober en maart komen er voornamelijk scholen. Die hebben van te voren al geboekt. Bovendien is het erg koud.' De directeur verwacht dat het in april duidelijk moet worden of er meer toeristen naar Madurodam komen. 'Het vakantieseizoen begint in maart. Als een klein deel van de miljoenen mensen die het filmpje hebben gezien, een bezoek brengt aan het park, dan wordt 2017 een fantastisch jaar.'Ook zanger Lee Towers kwam in het filmpje voor. 'You've got the Trump Towers, we've got Lee Towers,' luidt het fragment. Vanaf zijn vakantieadres reageert hij: 'Ik was zeer vereerd dat ik op een leuke manier deel uitmaak van het filmpje. Ik heb ontzettend gelachen. Het is geniaal gedaan.'Towers verwacht niet dat hij na het filmpje ineens door allemaal mensen uit het buitenland wordt geboekt. 'Het zou me verrassen. Maar never say never.'