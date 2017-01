Leidenaar opgepakt voor schietpartij Louise de Colignystraat

Een agente bakent een gebied af met lint. (Foto: politie)

LEIDEN - Agenten hebben donderdagochtend een 50-jarige man in zijn huis in Leiden opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in de Louise de Colignystraat in zijn woonplaats, anderhalf jaar geleden.





Tijdens het politieonderzoek kwam de 50-jarige Leidenaar in beeld. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Op 5 juli 2015 kreeg de politie een melding dat er schoten waren gehoord . Eén bewoner raakte lichtgewond. Ook zaten er meerdere kogelgaten in de muur.

