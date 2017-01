Wil jij nog schaatsen op natuurijs? Vandaag is waarschijnlijk je laatste kans!

Archief IJsbaan in De Lier

REGIO - Houd jij ervan om de ijzers onder je schoenen te binden en een flink stuk te schaatsen op natuurijs? Doe het dan snel: vandaag of morgenochtend is waarschijnlijk je laatste kans in deze vorstperiode!

In het Westland zijn zowel de ijsbaan in De Lier als die van Schipluiden donderdag weer geopend voor het publiek. Door de dooi moesten de banen een aantal dagen sluiten, maar de vorst van afgelopen nacht heeft ervoor gezorgd dat de ijslaag weer sterk genoeg is. In De Lier is de baan sinds 9.00 uur geopend en bij IJsclub Vlietland in Schipluiden konden de eerste schaatsers al om 7.00 uur terecht.



In Ammerstol is de baan van Vooruitgang Ammerstol dit jaar voor de elfde keer geopend. 'Als de temperatuur meer dan twee graden boven nul komt, dan moeten we de baan misschien sluiten. We hopen dat we dan vanavond nog mensen kunnen laten genieten. En als we geluk hebben kunnen we morgen misschien nog een paar uur open, maar dan is het voorbij,' zegt een woordvoerder.



Oude Wetering en Boskoop



Ook IJsclub Alkemade in Oude Wetering heeft de baan weer geopend, 'zo lang de ijskwaliteit het toelaat'. In Boskoop was de baan tot 12.00 uur geopend, maar die is vanmiddag gesloten. Mogelijk opent deze baan weer in de avond.



Aankomende nacht daalt de temperatuur nog tot onder het vriespunt, maar vrijdag overdag wordt het ruim boven nul uit. Het wordt dan ongeveer 7 graden overdag en in de avond komt de temperatuur niet meer onder nul.