Dewi (11) uit Zoetermeer maakt mooiste natuurfoto's volgens National Geographic

ZOETERMEER - De 11-jarige Dewi uit Zoetermeer is de winnares van de internationale fotowedstrijd van National Geographic Kids 2016. Uit ruim 46.000 inzendingen werd haar kleurrijke tulpenfoto verkozen tot de beste foto.

Dewi werd donderdagmiddag op school verrast door een Nederlandse delegatie van National Geographic Junior. De hoofdprijs: een geheel verzorgde reis naar de Amerikaanse stad Washington, inclusief een bezoek aan het National Geographic hoofdkantoor.Dewi maakte haar tulpenfoto in de Keukenhof in Lisse. Ze besloot de bloemen niet van bovenaf op de foto te zetten, maar koos voor een laag standpunt. Hierdoor lijkt het volgens de jury op een oneindig woud van reuzentulpen.Met deze foto won Dewi in oktober al de Nederlandse National Geographic Junior Fotowedstrijd . Nu mag ze zich ook een jaar lang de beste National Geographic jeugdfotograaf van de wereld noemen.