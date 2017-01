Ziggo en Omroep West brengen jongerenprogramma rond verkiezingen

Foto: Tweede Kelder

DEN HAAG - Wat gebeurt er als dertig jongeren letterlijk vanuit de kelder van het Binnenhof dagelijks een tv-programma maken in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen? Het antwoord op die vraag is binnenkort te zien via Ziggo en Omroep West.









De afgelopen weken hebben 30 studenten van de Dutch Filmers Academy en recent afgestudeerde journalisten heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw politiek televisieprogramma, 'De Tweede Kelder'. Een programma dat Den Haag naar de jongeren brengt en jongeren naar Den Haag. Ziggo, de grootste aanbieder van kabeltelevisie in Nederland, Vodafone en Omroep West hebben De Tweede Kelder gezamenlijk opgezet.Onder begeleiding van de ervaren eindredacteuren van Omroep West Sander Knura en Charlotte van Kessel en met parlementair verslaggever Jos Heymans als coach, hebben de jongeren een format ontwikkeld dat vooral jongeren moet aanspreken en zowel serieuze als satirische onderdelen bevat. Herkenbare elementen in het programma zijn een babbelzieke badkuip en een helderziende hond. Welke lijsttrekker heeft moeite met 'De Tweede Kelder'? Welke politicus speelt regelmatig FIFA met de jongere doelgroep? En wat doen jongeren als ze Premier for a Day zijn? Dat zijn zo vragen die aan bod komen in het nieuwe programma. 'De Tweede Kelder' wordt van A tot Z gemaakt door jongeren en vanaf 1 februari uitgezonden op Ziggo Kanaal 13. Ook komen items aan bod op de kanalen van Omroep West.