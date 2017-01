Restaurant Oscars op Scheveningen blijft open: 'Even uithuilen en gewoon weer doorgaan'

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het woensdag door brand getroffen Restaurant Oscars hoopt in het voorjaar alweer op volle toeren te kunnen draaien. Het restaurant in de duinen bij het Zwarte Pad op Scheveningen werd getroffen door een brand die een deel van de horecagelegenheid in as heeft gelegd. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in een koffiezetapparaat.

Bij de brand raakte niemand gewond, maar de schade aan de feestzaal is enorm. Kim Hermus is de bedrijfsleider en ontdekte de brand. 'Ik ging de feestruimte binnen en zag dat het koffiezetapparaat in brand stond.' Hij probeert eerst zelf nog het vuur de baas te worden. Dat lukt niet en het vuur reikt al snel tot het plafond. 'Toen heb ik 112 gebeld en de gasten geëvacueerd,' weet de bedrijfsleider nog.



De nu afgebrande feestruimte van het restaurant was net in een nieuw jasje gestoken. Een nieuwe vloer, behang en stoelen moesten de zaal een vrolijker tintje geven. 'De stoelen hadden we pas twee weken in de zaak staan,' zegt bedrijfsleider Hermus. Ook kan de gloednieuwe houten vloer als verloren worden beschouwd.



Deel blijft open



Hoewel er praktisch niets over is van de feestruimte, valt de schade relatief mee. Twee derde van het restaurant kan gewoon open blijven, omdat de brandweer de vlammen snel onder controle kreeg en zo de rest wist te sparen. Als alles mee zit zal de feestruimte voor komende zomer alweer opgebouwd zijn. 'Even uithuilen en gewoon weer doorgaan,' is de positieve instelling van Hermus.