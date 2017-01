ADO, cultuurcomplex en women's march vanmiddag in 'De maand door met Spoor' op Radio West

DEN HAAG - In het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Radio West kijkt presentator Tjeerd Spoor elke laatste donderdag van de maand terug op het nieuws van de afgelopen vier weken. Deze week in 'De maand door met Spoor': ADO, het cultuurcomplex en de women’s march tegen president Trump.

Iedere maand schuift een panel van verschillende politici, journalisten, inwoners en ondernemers aan voor een terugblik op het nieuws. Donderdagmiddag zijn ADO-volger John van Zweden, RTL-verslaggever Jos Heymans, Haags gemeenteraadslid Fatima Faid en Robbert Willems van de Raad voor Ondernemend Zoetermeer te gast.'De maand door met Spoor' is donderdagmiddag van 18.00 tot 19.00 uur te beluisteren op Radio West op 89.3 FM. Ideeën voor onderwerpen die we niet mogen overslaan? Mail ons via studiohaagschebluf@omroepwest.nl