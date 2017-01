Ruim 3 jaar cel geëist tegen Haagse advocate wegens miljoenenfraude

DEN HAAG - Tegen oud-advocate Monique S. uit Den Haag is in hoger beroep veertig maanden cel geëist wegens miljoenenfraude. Ze was eerder veroordeeld tot een iets hogere gevangenisstraf van 3,5 jaar. Volgens het OM lichtte ze tussen 2008 en 2012 meerdere organisaties op voor miljoenen euro's. Ze zou ook schuldig zijn aan valsheid in geschrifte en witwassen.

De vrouw was eigenaar van een advocatenkantoor in Den Haag en Amersfoort. Ze verzocht cliënten geld in een depot te storten . Dat geld zou ze onder meer hebben gebruikt om een zeiljacht te kopen voor haar man.Eerder zei de vrouw dat ze dat allemaal deed in opdracht van haar man, het inmiddels overleden Utrechtse PVV-Statenlid Jos van Hal. Hij zou haar hebben gedwongen om cliënten miljoenen euro's afhandig te maken. Ze bezweek naar eigen zeggen onder zijn jarenlange mishandeling, bedreiging en afpersing.Ook in het hoger beroep zou de verdachte hebben gezegd dat ze niks te maken heeft met de misdrijven. Ze zou haar ex-man en kantoorpersoneel aanwijzen als verantwoordelijken.Daar gelooft het OM niet in, zegt de advocaat-generaal. 'Wat de verdachte in het bijzonder kwalijk moet worden genomen is dat ze derden heeft betrokken bij haar frauduleuze handelingen. Een werkgever dient het kantoorpersoneel te beschermen en te faciliteren. Een werkgever dient het personeel zeker niet te betrekken bij frauduleuze handelingen. Uit de verklaringen volgt dat verdachte een zeer onveilige omgeving heeft gecreëerd voor haar personeel. Door verdachte wordt alle schuld geschoven naar o.a. haar ex-man. Hij is dood en niet in staat een weerwoord te geven op alle beschuldigingen. Dat rekent het OM de verdachte aan.'Van Hal pleegde een maand nadat de zaak aan het licht kwam zelfmoord. Zijn lichaam werd gevonden in een bos bij Zeist.