Corso blaast route Den Haag af, maar knelpunten liggen daar juist niet

WESTLAND - Het is nog steeds niet duidelijk waarom de organisatie van het Westlands Varend Corso heeft besloten de route niet door Den Haag te laten lopen. Volgens de organisatie heeft het te maken met 'veiligheidstechnische' redenen op bepaalde plekken langs de route en het verschuiven van dagen en vaartijden. Maar zowel de organisatie als de gemeente Den Haag zeggen donderdag dat deze eerder genoemde 'knelpunten' niet in Den Haag liggen.

Waar de knelpunten dan wel liggen, wil de organisatie niet zeggen. 'In de dagen na het bekend maken van de route zijn wij geconfronteerd met technische problemen', zegt Jan Verheij, woordvoerder van het Westlands Varend Corso.Volgens Verheij moet het antwoord onder andere worden gezocht in het veranderen van de vaardagen. 'Ik ga niet specifiek in op het wie, wat en hoe. Maar alle dagen zijn omgegooid, de uren gingen veranderen, de route ging veranderen. In dat speelveld werden we geconfronteerd met problemen die niet op te lossen zijn. Het gaat daarbij puur om veiligheidsaspecten'.Het wijzigen van de traditionele route van het Westlands Varend Corso kwam de organisatie eerder op kritiek te staan. Veel Westlanders waren boos . Onder meer omdat de route niet meer langs Maasland en Maassluis liep.Verheij bevestigt donderdag dat er druk is geweest op de organisatie van gemeenten die traditiegetrouw werden aangedaan, maar dit jaar - door de route-wijziging naar Den Haag - buiten de boot vielen. 'Er is absoluut druk geweest vanuit Maasland, Vlaardingen en Maasluis', zegt Verheij. 'Maar dat is ábsoluut niet de reden waarom we weer hebben gekozen voor de oude route.'Het Westlands Varend Corso is volgens Verheij nog steeds van plan om Den Haag aan te doen, ondanks dat dat dit jaar niet is gelukt. 'We gaan absoluut weer in gesprek met Den Haag. Het is een prachtige uitbreiding van het corso. Maar dan moet het wel haalbaar zijn.'