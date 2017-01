Deel oppositie wil dat wethouder Wijsmuller zijn koffers pakt vanwege vertraging cultuurcomplex

DEN HAAG - Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) moet zich donderdagavond in de Haagse gemeenteraad verantwoorden voor de vertraging die het cultuurcomplex heeft opgelopen. Ook is er nog altijd onduidelijkheid over de kosten van het miljoenenproject. Drie oppositiepartijen dreigen het vertrouwen in Wijsmuller op te zeggen.

Het cultuurcomplex komt op het Spuiplein en is het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium . Het complex wordt in 2020 opgeleverd. Dat is een jaar later dan gepland . De vertraging komt onder andere doordat de welstandscommissie het ontwerp twee keer afkeurde . Pas nadat het ontwerp was aangepast, gaf w elstand groen licht . Daarnaast loopt er tussen de gemeente en bouwcombinatie Cadanz een discussie over geld. Wijsmuller wil niet zeggen om hoeveel geld er gesteggeld wordt maar volgens dagblad AD/HC zou het gaan om 8 miljoen euro. Een Raad van Arbitrage moet eraan te pas komen om de ruzie te beslechten. Deze uitspraak moet er rond de zomer zijn, in elk geval voordat de bouw definitief start. Oppositiepartijen PVV, Groep de Mos en de SP zeggen er geen vertrouwen meer in te hebben dat Wijsmuller het project tot een goed einde kan brengen. Ze vrezen dat het project duurder wordt dan de 177 miljoen euro dat ervoor is uitgetrokken. Ook verwachten ze dat de kwaliteit van het gebouw te wensen overlaat.Daarom gaat in elk geval Groep de Mos donderdagavond de motie 'Joris pak je koffer!' indienen. Hierin zegt de partij het vertrouwen op in Wijsmuller. De kans is klein dat de motie een meerderheid krijgt.