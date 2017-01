Zoetermeerse Dewi maakt mooiste natuurfoto ter wereld: 'Het dringt nog niet helemaal tot me door'

ZOETERMEER - Dewi uit Zoetermeer kreeg donderdagmiddag te horen dat ze de winnares is van de internationale fotowedstrijd van National Geographic Kids. Ze maakte volgens een vakjury met haar tulpenfoto de beste natuurfoto van de wereld. De 11-jarige is dolblij, 'maar het dringt nog niet helemaal tot me door.'

Dewi werd donderdagmiddag op school verrast door een Nederlandse delegatie van National Geographic Junior . 'Ik vond het leuk maar ook spannend, want ik werd ook voor de camera geïnterviewd middenin de klas.' Ze heeft een reis gewonnen naar de Amerikaanse stad Washington. 'Ik ben nog nooit in Amerika geweest', zegt Dewi. 'Ik ga samen met mijn ouders in de meivakantie.'Dewi maakte haar tulpenfoto in de Keukenhof in Lisse. Ze besloot de bloemen niet van bovenaf op de foto te zetten, maar koos voor een laag standpunt. 'Ik kwam op het idee toen mijn vader zich voor de lol verstopte achter een rij tulpen. Toen ik bij hem ging zitten zag ik hoe de onderkant eruit zag.'De Zoetermeerse maakt wel vaker foto's, maar niet dagelijks. 'Ik vind het heel leuk om te doen, maar kom niet altijd op zulke mooie plekken.' Of ze een carrière in fotografie ambieert durft ze nog niet te zeggen. 'Ik weet sowieso nog niet wat ik later wil gaan doen.'