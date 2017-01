Camerabeelden tonen: medewerkster Internationaal Gerechtshof verzette zich hevig bij aanhouding

DEN HAAG - Is de politie wel of niet buiten haar boekje gegaan bij de aanhouding van Chaka Laguerre? Een verhaal op Facebook van de vrouw hierover werd in binnen- en buitenland veel gedeeld. Om te laten zien hoe het is gegaan liet de politie donderdagmiddag beelden van de aanhouding zien aan een selecte groep journalisten. De beelden worden niet algemeen openbaar gemaakt omdat dat niet mag vanwege de privacywetgeving. Dat de vrouw bij haar aanhouding zou zijn mishandeld blijkt niet uit de camerabeelden die Omroep West heeft gezien. Wel is te zien dat ze zich hevig verzet.

Chaka Laguerre, een Amerikaanse medewerkster van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, postte dinsdag op haar Facebook-account een lang en emotioneel verhaal over haar aanhouding door twee Haagse politieagenten. Volgens haar was die aanhouding racistisch gemotiveerd. Haar verhaal werd in binnen- en buitenland veel gedeeld. De politie in Den Haag bestrijdt met klem dat er sprake was etnisch profileren, en zegt ook dat de twee betrokken agenten zich juist rustig en correct hebben opgesteld.De aanhouding vond plaats in de Anna Paulownastraat, voor de Franse ambassade. Daar staan drie verschillende bewakingscamera's. Op de beelden daarvan is te zien dat de twee agenten de vrouw willen aanspreken op het feit dat zij te voet, met de fiets aan haar hand, schuin de straat oversteekt door rood licht. De daadwerkelijke oversteek is slecht te zien, wat er daarna gebeurt is des te duidelijker te zien. Er is geen geluid bij de beelden.Laguerre loopt in eerste instantie door als de agenten haar aanspreken. Daarop rijdt de politie-auto achteruit en rijdt de vrouw klem op het trottoir. Het gesprek dat daarna ontstaat begint rustig, maar op de beelden lijkt het alsof de vrouw steeds geagiteerder wordt. Ze blijkt zich niet te kunnen legitimeren. Volgens haar verhaal biedt ze de agenten aan om haar personeelspas van het Internationaal Gerechtshof te laten zien als ID, maar de agenten zeggen dat dat niet is gebeurd. Had ze dat wel gedaan dan was alles anders gelopen, en was ze met een boete voor door rood licht lopen er vanaf gekomen, zegt de politie nu.Vervolgens probeert de vrouw weg te lopen. Eerst met haar fiets, daarna zet ze die op de standaard en wil zonder haar fiets doorlopen. De twee agenten proberen haar tegen te houden, en gaan dan over tot haar aanhouding. Daarbij verzet Laguerre zich hevig, en het kost de agenten meerdere minuten om de vrouw een handboei om één arm te doen, en nog eens enkele minuten om haar achterin de surveillancewagen te krijgen. Dat daarbij haar voet tussen de autodeur komt, zoals de juriste zegt, blijkt niet uit de beelden. In de auto valt de vrouw de agent die naast haar zit aan, al is dat niet meer te zien op de bewakingsbeelden.Volgens Anna Valentini, hoofd communicatie van de politie, waren de betrokken agenten volkomen verrast door de reactie van de vrouw. 'Ze zag er netjes uit.' Eén van de agenten denkt dat ze een paniekaanval heeft gekregen. Dat ze is gearresteerd om haar huidskleur noemt de politie smaad. 'Dit soort verhalen is slecht voor het vertrouwen in de politie.' Het Facebookverhaal is ook in het buitenland veel bekeken. Politiechef Paul van Musscher is donderdagmiddag bij het ICJ op bezoek geweest om over de kwestie te praten. Het ICJ heeft nog niet gereageerd op de kwestie.