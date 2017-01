Politiechef Van Musscher bezoekt Internationaal Gerechtshof naar aanleiding van 'racistisch geweld'

DEN HAAG - Politiechef Paul van Musscher van Den Haag is donderdagmiddag bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag om te praten over het voorval met een mogelijk slachtoffer van racistisch geweld van de politie. Het gaat om juridisch medewerker Chaka Laguerre van het ICJ. De Haagse politie stelt dat de beschuldigingen onterecht zijn.

Op Facebook schrijft Laguerre over een volgens haar te hardhandige arrestatie . De politie bestrijdt dat de dame onjuist is behandeld. Ze vinden dat de dame de politie onterecht in een kwaad daglicht plaatst. Haar Facebookbericht gaat de wereld over en de Haagse politie komt op die manier slecht in het nieuws. Ze hebben daarom ook donderdag onder meer Omroep West de kans geboden bewakingsbeelden van het voorval te bekijken.Volgens de politieverklaring is Laguerre na een uur en twintig minuten na haar arrestatie weer vrijgelaten. Ze kreeg een boete voor het niet tonen van een identiteitskaart of paspoort. De politie kondigt aan zelf een klacht te zullen indienen bij het Internationaal Gerechtsfhof vanwege de suggestie van racistisch politiegeweld.