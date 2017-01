Lindsay (23): Scheveningse klederdracht moet blijven

Lindsay de Jong te gast bij Debby en Ed om te praten over haar bijzondere hobby

DEN HAAG - De 23-jarige Scheveningse Lindsay de Jong heeft wel een heel bijzondere hobby voor een vrouw van haar leeftijd. In haar vrije tijd stort ze zich helemaal op de Scheveningse klederdracht en het dialect. Haar inzet om de Scheveningse cultuur levendig te houden, werd zelfs beloond met het Bronzen Anker.

In vol ornaat zit de Scheveningse Lindsay donderdag 26 januari bij Debby en Ed Struijlaart op de bank. Ed is met zijn sweater wel wat 'underdressed'... Lindsay had zich voor de gelegenheid gestoken in feestelijke zondagse Scheveningse dracht.



Op haar hoofd een ijzer op met een kanten muts, om haar middel een zwart schort met een witte bies en een doek met zijden franjes en bijpassend schort. 'Met dat omkleden van gewone kleding naar klederdracht ben ik een uur bezig', vertelde Lindsay. 'Het is leuk om er tijd voor te maken'. Zouden meer mensen moeten dóen.'



Met liefde



De studente Nederlands in Leiden maakt met liefde tijd voor de klederdracht en het Scheveningse dialect. Lindsay komt van kleins af aan al bij het Schevenings toneel. Toen ze drie jaar geleden meedeed met het naspelen van de landing van de prins op het strand, kwam ze in contact met de Vereniging Vrienden van het Muzee.



'Ik wilde ook zo graag een keer in klederdracht lopen. Het is zo bijzonder. Ik ben gewoon trots dat ik deze kleding mag dragen. Dit mag niet verloren gaan', zegt ze.



Voor haar inzet voor het behoud van de Scheveningse cultuur kreeg ze een onderscheiding vanuit de Jongeren Ambassadeurs opgespeld door wethouder Karsten Klein. 'Daar kon ik alleen maar blij mee zijn.'







Door: Redactie Debby en haar Mannen Correctie melden