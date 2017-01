Leiden staat een jaar lang in het teken van 100 jaar De Stijl

De Blauwpoortsbrug van Theo Doesburg | Foto: Collectie Museum De Lakenhal

LEIDEN - In Leiden is donderdagavond het startschot gegeven voor de viering van 100 jaar De Stijl. Leiden staat aan de wieg van deze kunststroming omdat de zelfverklaarde oprichter Theo van Doesburg in 1916 naar Leiden verhuisde. Hier ontwikkelde hij in 1917, samen met onder andere beeldend kunstenaar Piet Mondriaan en architect Gerrit Rietveld, een stijl die wereldberoemd werd.





De Stijl kreeg internationaal weerklank en was sindsdien overal terug te zien. Niet alleen in de beeldende kunst, maar ook in architectuur, vormgeving en design. Bekende voorbeelden zijn de Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan en de rood-blauwe stoel van Gerrit Rietveld. Om het honderdjarig jubileum te vieren worden er het hele jaar door tentoonstellingen en evenementen gevierd in Leiden.



