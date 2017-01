Twee talenten tekenen eerste profcontract bij ADO Den Haag

DEN HAAG - Jeugdspelers Hennos Asmelash en Delano Ladan hebben hun eerste profcontract bij ADO Den Haag getekend. De twee talenten van zeventien en zestien jaar hebben zich tot 2020 aan de Haagse club verbonden.

In 2013 maakte Asmelash de stap naar de jeugdopleiding van ADO Den Haag, waar hij momenteel in ADO Onder 19 speelt. Twee weken terug mocht de rechtsback al even proeven hoe het is om in het eerste elftal te spelen. Tegen SC Heerenveen mocht hij van Zeljko Petrovic twee minuten voor tijd invallen. Naast zijn activiteiten bij ADO is hij ook al voor verschillende jeugdteams van Oranje uitgekomen.Ladan kwam ook in 2013 in de jeugd van ADO terecht en is in Onder 19 teamgenoot van Asmelash. Hij lijkt hetzelfde pad als Asmelash te gaan bewandelen. Onlangs werd de spits door bondscoach Kees van Wonderen opgeroepen voor een trainingsstage met Oranje Onder 17.