Man (20) die agent bewusteloos sloeg opgepakt in Den Haag

Foto: ANP

DEN HAAG - De politie heeft in Den Haag een twintigjarige man opgepakt die zaterdag een agent bewusteloos sloeg in Rotterdam. De agent was aan de Laan op Zuid in de Maasstad voor een vermissing, maar kwam in een heel andere situatie terecht.





Op camerabeelden was te zien dat de dader een woning binnenging. Daar werden zijn jas en tas gevonden. Onderzoek bracht de politie vervolgens in Den Haag Moerwijk, waar ze de man konden arresteren. Hij zit nu vast.



'Deze man verdient een fikse straf'



De betrokken agent is blij dat de man vastzit. 'Ik ben blij dat mijn collega’s hem snel op het spoor waren. Natuurlijk kun je in dit werk te maken krijgen met geweld, maar daarvoor ben ik niet in dit vak gegaan. Deze man ging zijn boekje ver te buiten en verdient een fikse straf.’



